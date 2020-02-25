Компания Honor презентовала беспроводные наушники с активным шумоподавлением

25.02.2020, 17:32, Разное

Компания Honor презентовала свои беспроводные наушники, оснащенные функцией активного шумоподавления. Модель под названием Honor Magic Earbuds позиционируется как устройство, способное обеспечить прослушивание музыки даже в таких местах, как метрополитен, кафетерий, самолёт.

Наушники применяют гибридную технологию для обеспечения эффекта шумоподавления. Один из микрофонов улавливает окружающие звуки, тогда как второй — те, что остались после проведения обработки. Дополнительный датчик отвечает за работу во время совершения звонков. Наушники оснащены динамиком диаметром 10 мм.

Компания Honor не назвала объём встроенного аккумулятора и период восстановления заряда при помощи док-станции. Наушники Magic Earbuds визуально станут напоминать продукт AirPods Pro от Apple за счет характерной формы «вкладышей». Цена Honor Magic Earbuds предварительно заявлена на уровне 129 евро, что эквивалентно порядка 9,1 тысячи рублей. Купить их можно будет не только в Китае, но и в других странах. Известно, что для РФ поставки начнутся в апреле. Конкретное число не сообщается. Стоит отметить, что технология активного шумоподавления является относительно новой технологией среди продуктов массового сегмента. При этом ряд производителей столкнулись с негативными отзывами от пользователей.

У некоторых владельцев наушников с указанным функционалом появились жалобы на головные боли. Насколько эффективно данную проблему решила компания Honor, станет ясно только после получения первых отзывов от покупателей.