Кирк Дуглас завещал все свои миллионы на благотворительность

25.02.2020, 17:32, Новости дня

Легенда Золотого века Голливуда Кирк Дуглас, скончавшийся в начале феврале в возрасте 103 лет, ни пенни не оставил своему сыну — известному актеру Майклу Дугласу.

Кирк Дуглас всегда славился щедрыми пожертвованиями, и этой традиции он не изменил и после смерти. Все свое состояние — 61 миллион фунтов стерлингов он завещал на благотворительность, пишет британское издание The Mirror. Помощь, в частности, получат — детская больница Лос-Анджелеса, университет Святого Лаврентия, Синайский храм Вествуда, театр Кирка Дугласа в Калвер-Сити.

В списке бенефициаров не оказалось любимого сына Майкла, однако, как отмечают многие издания, последний в деньгах не особо нуждается, поскольку принадлежащий ему чистый капитал оценивается в 300 миллионов долларов.

Кирк Дуглас родился 9 декабря 1916 года в американском Амстердаме в семье выходцев из РФ (тогда — Российской империи). При рождении получил имя Исер Данилович. Его родители перебрались в Америку из Могилевской области (сейчас — территория Белоруссии). С детства проявлял интерес к театральному искусству.

Занимает 17 строчку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино. Снялся в таких фильмах, как "Чемпион", "Стеклянный зверинец", "Жажда жизни", "Тропы славы", "Спартак" и многих других.

В 1996 году Кирк Дуглас перенес инсульт, после которого его речь была затруднена. С этого времени он уже не мог сниматься и работал, в основном, над книгами. В 2011 году 94-летний Дуглас принял участие в церемонии вручения премии "Оскар".

5 февраля 2020 года актер умер в своем доме в Беверли-Хиллз (Калифорния). Печальную новость сообщил на следующий день его сын — Майкл. Он выложил пост в своем Instagram-профиле, где назвал своего отца легендой кинематографа. Очень трогательно со свекром попрощалась супруга Майкла Дугласа — Кэтрин Зета-Джонс. Она опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, сделанную на 99-летие Дугласа. "Моему дорогому Кирку. Я буду любить тебя до конца своих дней. Уже скучаю по тебе. Спи спокойно", — подписала актриса эту фотографию.



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