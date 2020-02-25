Под Санкт-Петербургом возле жилого дома обнаружили тело 10-летнего ребенка

25.02.2020, 17:31, Разное

Под Санкт-Петербургом в Колпино местные жители нашли тело 10-летнего школьника. Причины гибели ребенка пока неизвестны, предварительный осмотр следов насильственной смерти не выявил.
Вчера в местное отделение полиции поступило сообщение о том, что возле одного из жилых домов находится тело ребенка. Медики выехали на место происшествия, где констатировали смерть ученика 4-го класса.

Тело было передано на экспертизу, уже начата соответствующая проверка в связи с гибелью ребенка. Подробности расследования станут известны позже.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину» за жестокость

04.02 / В Великобритании запретят обычные автомобили

19.01 / Ученые рассказали о пользе горчицы для здоровья

18.01 / Мнение: Гончарук подал в отставку

23.01 / В Motorola назвали новый срок выхода на рынок «раскладушки» RAZR (2019)

19.02 / Россия временно запретила въезд в страну гражданам Китая

29.12 / Зеленский вляпался в скандал с «обрезанием»

16.02 / Кейт Миддлтон о тяжелой беременности, родах под гипнозом и чувстве вины перед детьми

07.01 / Незадолго до смерти Юлия Началова помогла спасти жизнь годовалому ребёнку

14.02 / Инсайдер обнародовал фото прототипа Google Pixel 5 с тройной камерой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика