Под Санкт-Петербургом возле жилого дома обнаружили тело 10-летнего ребенка

25.02.2020, 17:31, Разное

Под Санкт-Петербургом в Колпино местные жители нашли тело 10-летнего школьника. Причины гибели ребенка пока неизвестны, предварительный осмотр следов насильственной смерти не выявил.

Вчера в местное отделение полиции поступило сообщение о том, что возле одного из жилых домов находится тело ребенка. Медики выехали на место происшествия, где констатировали смерть ученика 4-го класса.

Тело было передано на экспертизу, уже начата соответствующая проверка в связи с гибелью ребенка. Подробности расследования станут известны позже.