Искавшего встречи с супругой мужчину сняли с Большого Москворецкого моста

25.02.2020, 17:31, Новости дня

Сотрудники экстренных служб уговорили мужчину, угрожавшего спрыгнуть с Большого Москворецкого моста, перебраться через перила и сдаться стражам порядка.

Во вторник днем движение по мосту было частично перекрыто из-за забравшегося на парапет москвича. Он грозил спрыгнуть в воду или на проходящую внизу дорогу, если ему не позволят встретиться с бывшей супругой и детьми. Сейчас с ним работают психологи.

Движение по мосту и набережной входит в привычный ритм.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Столтенберг призвал разработать меры по контролю над вооружениями нового поколения

15.01 / Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране

03.01 / USA Today — нью-йоркский политик, призывавший не пить за рулём, угодил в пьяное ДТП

14.02 / Пенсионный фонд через суд отобрал деньги у матери ребёнка-инвалида

22.01 / ВАДА лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию

19.02 / Самолет авиакомпании Air Canada приземлился в Торонто без одного колеса

04.02 / Сборная Китая из-за коронавируса пропустит чемпионат мира по хоккею с мячом

13.02 / В Подмосковье задержана женщина, бросившая ребенка у станции московского метро

19.02 / В оккупированном Крыму возбудили дело против двух подростков за «подготовку теракта»

14.01 / В госсекторе специалистам следует платить больше, чем в среднем предлагают на рынке – Бородянский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика