Победа любой ценой — BBC рассказал, за что отлучили от спорта знаменитого американского тренера

25.02.2020, 17:31, Новости дня

После журналистского расследования BBC и разбирательства Американского антидопингового агентства некогда прославленный легкоатлет, а затем известный тренер Альберто Салазар был дисквалифицирован из спорта на 4 года. Как отмечает канал, теперь наставник известного британского бегуна Мо Фары готовится к апелляции в Спортивном арбитражном суде, где, впрочем, рискует столкнуться с новыми обвинениями.



Reuters

Когда-то Альберто Салазар был одним из самых почитаемых тренеров в лёгкой атлетике. Этот человек подготовил целую плеяду спортивных звёзд, включая «самого успешного бегуна в британской истории» сэра Мо Фару. Теперь же Салазар пытается оспорить четырёхлетнюю дисквалификацию из спорта, а его основное детище, команда Nike Oregon Project, прекратила своё существование. По словам репортёра BBC Марка Дэли, «падение» известного тренера выдалось весьма «драматичным».

Всё началось в 2015 году, когда, проведя журналистское расследование, программа BBC Panorama и независимая организация ProPublica обнародовали доказательства, что Салазар нарушает антидопинговые правила. По сути, это, в конечном счёте, и привело к дисквалификации тренера. Но, как считает Дэли, история здесь не заканчивается.

В 2004 году супруги Кара и Адам Гучеры присоединились к Oregon Project под руководством прославленного тренера, одной из самых элитных программ мира для бегунов на длинные дистанции. Каре работа с Салазаром принесла особый успех — в 2007 она завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в Осаке на дистанции 10 000 метров. Под покровительством титулованного наставника за победы спортсменам приходилось дорого платить.

Гучеры делились своими комментариями с BBC ещё в 2015 году, а затем проходили свидетелями в расследовании Американского антидопингового агентства (USADA) в отношении деятельности Салазара. Как рассказывает Кара, хотя ей пришлось нелегко, она не жалеет, что всё рассказала: «Чем дольше я молчала, тем дольше я покрывала их секреты и позволяла всему эту продолжаться».

Спортсменка вспоминает, что в какой-то момент тренер «полностью контролировал её жизнь». «Дошло до того, что мы начали ссориться из-за этого с мужем — что бы Салазар мне ни сказал, я была готова это сделать», — призналась BBC Кара Гучер. Кроме того, бегунья пожаловалась, что экс-наставник нередко прибегал к «неприемлемым выражениям сексуального характера». «Вещи, которые ни один тренер не должен говорить вообще. Это унизительно. Со мной это стало особенно активно проявляться, после того как я родила сына, — он был зациклен на размере моей груди. Говорил о ней открыто, чтобы другие слышали, отпускал комментарии сексуального характера. Это просто неприемлемо», — возмущается Кара.

При этом, как признаётся спортсменка, отпор тренеру никто не давал: «Такая действовала культура. Ты не прекословишь Альберто. А если и пытаешься, то тебя окрестят негативным человеком и ты вылетаешь».

Как напоминает Марк Дэли, сегодня в отношении Салазара ведёт расследование не только антидопинговое агентство, но и Американский центр безопасного спорта (United States Center for SafeSport). Организация проводит проверку по обвинениям в адрес тренера в ненадлежащих действиях сексуального, психологического и физического характера. Сам наставник подобное поведение отрицает.

Ещё одна бывшая участница Oregon Project Ари Лэмби пришла в команду Салазара в 2008 году, будучи перспективной молодой легкоатлеткой, которой пророчили олимпийское будущее. Правда, как обращает внимание автор статьи, под руководством именитого тренера девушка продержалась всего 18 месяцев, а затем и вовсе исчезла из спорта и до сих пор ни разу открыто не делилась своими впечатлениями. Теперь же Лэмби рассказала BBC, что «тревожные звоночки» начались практически сразу по её прибытии под крыло наставника.

«Я регулярно говорила ему о своих опасениях по поводу того, что мы подвергаем риску моё здоровье. А он мне постоянно отвечал: «Ты должна следовать цели, должна верить в эту программу, иначе я не буду тебя тренировать», — поделилась экс-спортсменка. По её словам, тренер вместе с доктором Джеффри Брауном, у которого наблюдались все подопечные Салазара, пытались заставить её сменить назначенные противозачаточные препараты на другие, просто чтобы повысить спортивные показатели, мало заботясь о последствиях для организма.

Кроме того, как считает Ари Лэмби, Салазар давал ей слишком сильную нагрузку, из-за чего она страдала от травм и перетренированности. Впоследствии тренер направил девушку в Техас к доктору Брауну, который прописал ей тиреоидные средства, гормональные препараты для щитовидной железы, хотя медицинских показаний для них не было.

Как объясняет Дэли, многие тренеры считают, что подобные лекарства помогают организму быстрее сжигать жир и показывать более высокие результаты. Хотя многие антидопинговые агентства были бы рады видеть такие препараты в списке защищённых, пока к таковым они не относятся. По мнению спортивного эндокринолога Ники Кэй, получая дополнительные тиреоидные гормоны, человек с нормально работающей щитовидкой рискует приобрести проблемы со здоровьем.

Адам Гучер тоже заявляет, что доктор Браун прописывал ему тиреоидные препараты, даже ещё до того как спортсмен попал в команду к Салазару. Бегун подчёркивает, что около 10 лет принимал лекарства, которые не были ему нужны, и теперь опасается, как это могло сказаться на его здоровье. В Oregon Project карьера Гучера так и не сложилась.

Сам Альберто Салазар настаивает, что он совершил «непреднамеренные ошибки», тем самым нарушив правила, исключительно из желания «обеспечить лучшие результаты и лучшую подготовку для своих спортсменов». Примечательно, что тренер уверяет, что он никогда не давал своим подопечным никаких препаратов, чтобы проверить, будут ли они обнаружены при тестировании на допинг. В то же время Ари Лэмби рассказывает совершенно противоположное: Салазар дал ей какой-то неизвестный препарат, затем она должна была сдать мочу, предположительно, на наличие запрещённых веществ.

«Для меня это подтверждает, что Альберто действовал не в соответствии с правилами. Ради выгоды для себя и своих спортсменов он всегда пытался подобраться как можно ближе к нарушению правил, в то же время не нарушая их», — рассуждает Лэмби.

«Альберто Салазар хотел победить почти любой ценой», — считает Дэли.

Глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт, в своё время руководивший расследованием в отношении лишившегося в итоге всех титулов велогонщика Лэнса Армстронга, считает, что Oregon Project стал примером «растущей медикализации спорта». В таких условиях у спортсменов зачастую просто не остаётся выбора в плане их собственного здоровья — все решения принимают люди, которые просто хотят выиграть.

Как отметил Тайгарт, в расследовании деятельности Oregon Project компания Nike упорно пыталась вставлять ему палки в колёса. «Стоило нам отвернуться, как всё новые спортсмены обзаводились адвокатами Nike и отказывались с нами сотрудничать… Замок Nike убрал свой подъёмный мост, поместил аллигаторов в ров по всему своему периметру, метких стрелков на башню и пытался сделать, наверное, почти всё, что он мог себе позволить с юридической точки зрения, чтобы помешать нам добраться до правды», — цитирует BBC руководителя Американского антидопингового агентства.

Представитель компании обвинения в обструкции опровергает и подчёркивает, что Nike, наоборот, сотрудничала с расследованием и передавала экспертам все необходимые документы.

Вывести Салазара на чистую воду помогли журналисты и внутренние информаторы. Дэнни Мэки работал в лаборатории Nike и готовил анализы для Oregon Project. Мэки говорит, что спустя несколько недель после выхода в эфир передачи о Салазаре ему угрожал один из топ-менеджеров Nike Джон Каприотти. Другой информатор Стив Магнесс, некогда работавший помощником тренера в Oregon Project, вспоминает, что в 2011 году он был «подопытным кроликом», на котором испытывали свойства введённых внутривенно больших доз L-карнитина — препарата, в определённых количествах не запрещённого.

Как считает Магнесс, доктор Браун и Салазар заверили его, что их эксперимент не идёт вразрез с антидопинговыми правилами. Но, как оказалось, информатор получил дозу, в 10 раз превышающую допустимый максимум 50 мл каждые 6 часов. Наказания за непреднамеренное нарушение Магнессу удалось избежать — он стал главным свидетелем в расследовании антидопингового агентства.

BBC подчёркивает, что в 2014 году перед Лондонским марафоном Мо Фаре тоже делали серию уколов L-карнитина. Адвокаты спортсмена настаивают, что доза вещества не превышала допустимых норм. Бегун отказался от интервью BBC, но в беседе с The Times раскритиковал информаторов расследования Стива Магнесса и Кару Гучер. Никаких критических замечаний в адрес дисквалифицированного тренера со стороны британского легкоатлета не последовало.

Салазар намерен отстаивать свою карьеру в Спортивном арбитражном суде. Однако здесь есть определённые риски. Арбитраж может как отменить 4-летнюю дисквалификацию, так и продлить её, если найдутся доказательства других нарушений. Американское антидопинговое агентство работает над этим и надеется добиться пожизненной дисквалификации.

Как напоминает автор статьи Мар Дэли, Мо Фара на допинге ни разу не попадался, однако в преддверии Олимпийских игр в Токио сама связь с Салазаром отбрасывает на звезду британской лёгкой атлетики ощутимую тень.