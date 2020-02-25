За парковку грузовиков и такси во дворах назначат ощутимый штраф

25.02.2020, 17:31, Новости дня

Коммерческому транспорту запретят отстаиваться во дворах под угрозой вполне конкретных штрафных санкций — их сейчас как раз разрабатывают. Запрет на данный момент существует и так, но на него практически не обращают внимания.

Закреплен он приказом Минтранса, который распространяется на автомобили юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением автомобилей каршеринга). Однако о нем, очевидно, не все знают, да и штрафов он не предусматривает (хотя и имеется шанс лишения лицензии по итогам проверки Ространснадзором).

Между тем, чтобы облегчить ситуацию с трафиком во дворах и во избежание увеличения числа ДТП с грузовиками и такси запрет дополнительно зафиксируют в КоАП — по инициативе все того же Минтранса. Как сообщает «Коммерсант», проектом поправок предусмотрены и вполне конкретные штрафы, но размеры их пока не называются. Зато следить за соблюдением новой нормы сможет полиция.

При этом и в ведомстве, и в столичном Дептрансе уже признали сложность администрирования новой нормы: затруднительно будет, к примеру, определить, является ли водитель профессиональным перевозчиком и закончил ли он смену. На этом фоне в столичной мэрии предложили горожанам активнее оснащать свои дворы шлагбаумами.

Стоит напомнить, что новый КоАП, работа над реформой которого ведется сейчас, должен вступить в действие уже 1 января 2021 года. Однако с полным текстом кодекса можно будет предположительно ознакомиться уже в конце весны.

Текст:

АвтоВести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Эксперт: Иран может стать разменной монетой между США и Китаем

09.02 / Skoda в январе увеличила продажи в РФ на 7 процентов

13.02 / В московском метро после падения под поезд погиб пассажир

26.02 / «Агро Газ Трейдинг» планирует принять участие в приватизации Одесского припортового завода

04.02 / Второй самолет вылетел за россиянами в Ухань, первый уже приземлился

22.02 / Протесты в Казахстане: более десяти задержанных 

26.02 / ФСБ пресекла вооруженное нападение детей на школу в Саратове

30.01 / Подлодки США вооружились ракетами с маломощными ядерными боеголовками

06.02 / Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за «минирования»

31.01 / Путин и Меркель обсудили «сделку века»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика