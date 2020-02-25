Могилевская показала, как выглядит с африканской шевелюрой

25.02.2020, 17:30, Новости дня

Украинская певица Наталья Могилевская разместила в Instagram фото с африканской шевелюрой.

«Начинается… Как вам?» – спросила Могилевская и предложила выбрать первое или второе фото.

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Начинается… * Как вам? 1 или 2 ? *

Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 25 Фев 2020 в 4:56 PST

Мнения пользователей Instagram разделились: некоторые отметили сердечками снимки, другие знаком «огонь», а некоторые заявили, что певице не идет такая прическа.

Наталья Могилевская родилась 2 августа 1975 года. В 2004 году она получила звание народной артистки Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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