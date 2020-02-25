В Госдуму внесли проект поправок по голосованию об изменении Конституции

25.02.2020, 17:30, Новости дня

В Госдуму внесли поправки о принципах проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституцию, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Назначение голосования по поправкам будет проводиться соответствующим указом президента, сказал Крашенинников, передает РИА «Новости».

Поправку предложили Крашенинников, депутат Госдумы Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Андрей Турчак, Светлана Горячева.

«Поправками предлагается закрепить основные процедурные вопросы подготовки и проведения общероссийского голосования, итоги которого будут являться условием вступления в силу поправок к Конституции», – сказал Крашенинников.

В голосовании смогут принять участие россияне от 18 лет, кроме недееспособных или содержащихся в местах лишения свободы.

ЦИК определит результаты голосования не позднее чем через пять дней после его проведения. В трехдневный срок ЦИК утвердит порядок голосования со дня опубликования указа о его назначении.

Для общероссийского голосования по Конституции могут привлечь портал госуслуг, МФЦ и дистанционное электронное голосование.

Напомним, 20 января президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.