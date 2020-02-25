Трамп заявил, что что не получает помощи на выборах от других стран

25.02.2020, 17:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что ни одна страна не пытается помочь ему выиграть выборы, после того, как высокопоставленный представитель разведки рассказал законодателям о попытках России вмешаться в выборы 2020 года и способствовать переизбранию Трампа.

«Я не хочу никакой помощи ни от какой страны и не получаю помощи ни от какой страны», – сказал Трамп журналистам на пресс-брифинге в конце двухдневного визита в Индию.

После брифинга для членов Конгресса Трамп сместил и.о. главы Национальной разведки Джозефа Магуайра, заменив его одним из своих лоялистов.

На пресс-конференции Трамп отверг сообщения о смещении Магуайра, заявив, что его нужно было заменить «по уставу».

Президент пообещал вскоре назвать своего кандидата на эту должность, которого должен будет утвердить Конгресс.

Власти США также отмечают, что Россия в последнее время активизировала пропагандистскую кампанию с целью помочь сенатору от штата Вермонт получить президентскую номинацию от Демократической партии.

Разведсообщество пришло к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, хотя Москва это отрицает. Трамп также ставил выводы разведки под сомнение и неоднократно критиковал разведывательные ведомства.



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