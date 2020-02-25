Американский эсминец в Чёрном море не остался без внимания России

25.02.2020, 17:30, Новости дня

За передвижениями американского эсминца в Чёрном море следили российские военные, пишет журналист Daily Express. Издание отмечает, что в последнее время напряжённость в регионе нарастает, и в том числе это связано с обстановкой вокруг Грузии.



Reuters

Россия стала следить за американским эсминцем USS Ross, как только он вошёл в Чёрное море, заявили в Министерстве обороны. Как отмечает Daily Express, американские военно-морские корабли на регулярной основе заходят в акваторию Чёрного моря, и российские ВМС отслеживают их перемещения. Так, раньше в южную часть акватории Чёрного моря заходил эсминец USS Porter, и его тоже сопровождали российский фрегат «Адмирал Эссен» и малые ракетные корабли «Вышний Волочёк» и «Орехово-Зуево».

Но теперь ситуация обостряется тем, что американский десантный корабль Fort McHenry пришёл в понедельник в румынский порт Констанца. Военные уверяют, что это обычный заход в порт, а также что они не нарушают никаких договорённостей. «Переход USS Fort McHenry в Чёрное море подтверждает нашу коллективную приверженность безопасности в Чёрном море и укрепляет наши крепкие взаимоотношения с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе», — приводит издание слова одного из командующих.

Недавно Грузия попросила у НАТО разместить новые американские корабли в Чёрном море, чтобы предотвратить нападение со стороны России, и это негативно сказалось на обстановке в регионе. Прежде США и Великобритания обвинили Россию в организации кибератаки против Грузии, а также грузинские власти утверждают, что РФ размещает на территории Абхазии свои передовые вооружения.

«Очень важно сократить военное и политическое влияние Российской Федерации, — приводит издание слова министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани. — Стратегически этот регион очень важен, и недостаток внимания со стороны ЕС и других западных партнёров позволит другим заполнить этот пробел».

По словам автора статьи, с тех пор как РФ присоединила Крым и нарастила там военное присутствие, НАТО также пришлось усилить патрулирование Чёрного моря. В свою очередь, РФ укрепилась и в Средиземном море, когда выступила в поддержку Башара Асада в Сирии.

Daily Express напоминает, что в январе в Чёрном море проходили учения, на которых присутствовал Путин, с участием 50 кораблей, подводной лодки и с запускамм новых сверхзвуковых ракет. Украина и Грузия тогда подали жалобу, что эти учения мешали спасательно-поисковым работам.