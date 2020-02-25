В Волгоградской области раскрыли аферу со страховкой на полмиллиона

25.02.2020, 17:30, Новости дня

В Волгоградской области предотвратили страховое мошенничество. Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту аферы со страховкой на полмиллиона рублей. Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками УФСБ по Волгоградской области.

Установлено, что 33-летняя начальник отделения одного из банков, имела доступ к информации о страховании граждан в этой же организации. В марте 2019 года, она, увидев, что одна из клиенток забыла документ об оплате страхового полиса с суммой возмещения до 500 тысяч рублей, изготовила поддельные документы об оплате страховки на своего брата. Как уточняет старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, далее обвиняемая предложила родственнику подписать документы о получении возмещения якобы в рамках соответствующей рекламной акции кредитной организации.

Но реализовать задуманное женщине не удалось, сообщает ГТРК "Волгоград-ТРВ". Сотрудники службы безопасности банка выявили противоправную схему. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемая полностью признала вину в инкриминируемом деянии.

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ГТРК "Волгоград-ТРВ"



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