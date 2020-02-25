В Подмосковье дикая крыса напала на ребенка

25.02.2020, 17:26, Разное

В подмосковном городе Домодедово дикая крыса набросилась на школьницу в подъезде. Грызун укусил девочку за палец, после чего скрылся в подвале. О случившемся пострадавшая рассказала родителям.

Родные школьницы рассказали, что в последнее время стали все чаще замечать крыс возле дома. «Встречая ребенка из школы, я снова столкнулась с крысой. Три бродячие собаки ее гоняли», – вспомнила мать девочки. Женщина уточнила, что теперь ее дочери предстоит пройти курс уколов от бешенства.

В управляющей компании, обслуживающей дом, предположили, что источником нашествия крыс могли стать местные магазины, расположенные в подвальных помещениях. «Планируем провести проверку по данному факту и проверить дом», – цитирует представителей организации сайт «Подмосковье сегодня».