Эксперт: Конкурс «Лидеры России. Политика» поможет разнообразить политический ландшафт

25.02.2020, 17:26, Новости дня

Конкурс «Лидеры России. Политика» поможет удовлетворить спрос на появление новых людей в управлении государством. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя старт конкурса для будущих российских политиков, законодателей и топ-чиновников.

«Надо посмотреть на первую волну победителей конкурса, на этих 70-80 человек. Надо будет сравнить тех, кто отобрался и тех, кто не прошел, посмотреть, какие первые шаги предпримут те, кто победит», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

«Конкурсом не гарантировано, что эти люди пойдут на выборы в Госдуму или еще куда-то. Они, к примеру, еще должны будут для себя решить, какую вообще карьеру делать – публичную политику или непубличную, на госслужбе», – отметил эксперт.

«Однако, думаю, как механизм удовлетворения спроса на новых людей, в том числе и в публичной политике, конкурс «Лидеры России. Политика» может оказаться эффективным. Может, он «в одиночку» не решит всех проблем, но все же сможет помочь разнообразить политический ландшафт новыми лицами. Причем, наверное, не сегодня, а в будущем, через 5-6 лет. Так что, на мой взгляд, конкурс «Лидеры России. Политика» – это вполне рабочая практика», – подытожил Кирьян.

Ранее во вторник о старте конкурса «Лидеры России. Политика» объявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. «Это отдельное направление в проекте «Лидеры России», которое связано с общественно-политической деятельностью. Туда могут подать свои заявки люди, которые хотели бы заниматься общественно-политической деятельностью, которые хотели бы участвовать в выборах в представительные органы власти», – цитирует Кириенко РАПСИ.

«Мы не гарантируем назначения нашим конкурсантам, тем более не можем гарантировать для них никакого успеха в политическом проекте, – сказал ранее газете ВЗГЛЯД генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. – Но мы уверены, что победители будут востребованы на выборах в Государственную думу».

Заявку на участие могут подать граждане РФ в возрасте от 21 до 55 лет. Регистрация участников продлится до 16 марта, в марте-апреле – дистанционный этап, в апреле-мае – полуфиналы и в мае этого года пройдет финал. По итогам конкурса будет отобрано 70-80 человек, которые пройдут обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС.