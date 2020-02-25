Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы в Москве

25.02.2020, 17:26, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский не получал от РФ официального приглашения посетить в мае парад в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны, заявили в офисе главы украинского государства.

На соответствующий запрос издания «Украинская правда»  в офисе Зеленского ответили, что официального приглашения президенту с российской стороны не поступало.

«По результатам анализа регистрационно-справочной базы входящей служебной корреспонденции, осуществленного Департаментом документального обеспечения Офиса президента Украины, запрашиваемый документ (приглашение, — прим. ВЗГЛЯД) отсутствует», – сказано в ответе на запрос.

Предложение отправить в Москву на 9 мая парламентскую делегацию в офисе президента не прокомментировали.  

Ранее сопредседатель фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в ходе заседания согласительного совета Верховной рады предложил  сформировать парламентскую делегацию в Москву на мероприятия 9 мая.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопросжурналистов о присутствии в Москве 9 мая 2020 года на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



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