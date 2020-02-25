В Брянской области студентка после родов выбросила младенца на мороз

25.02.2020, 17:21, Разное

В Брянской области студентка медицинского колледжа самостоятельно родила ребенка, после чего выбросила младенца на мороз. В виде наказания местная жительница получила два года исправительных работ.

Местная жительница 19 лет родила ребенка, а затем оставила его в стоге сена. От переохлаждения новорожденный скончался. Суд вынес решение о наказании, студентка было приговорена к двум годам исправительных работ.

Как она призналась в ходе следствия, малыша домой девушка побоялась принести из-за боязни осуждения со стороны родных.