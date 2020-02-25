В Москве прогнозируют выпадение трети месячной нормы осадков

25.02.2020, 17:21, Разное

По информации специалистов Росгидромет, в ближайшие дни, 26-27 февраля, в Москве и области может выпасть треть месячной нормы осадков. Метеорологи прогнозируют мокрый снег и дождь, усиление порывов ветра до 15 м/сек.

Согласно прогнозу метеорологов, в дневное время в среду выпадет около 1 мм осадков, ночью – 4 мм, а днём 27 февраля – ещё около 7 мм. Таким образом, за два дня ожидается выпадение трети месячной нормы, для февраля установленной на отметке 36 мм. Показания температуры воздуха в эти дни в Москве и области максимально могут достигать +4˚C.

По данным российского Гидрометцентра, с полудня 26 февраля возможно усиление ветра до 15 м/сек. В связи с этим в столице и регионе уровень погодной опасности обозначен как «жёлтый».