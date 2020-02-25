В Уфе подросток выстрелил прохожему в глаз из пневматического пистолета

25.02.2020, 17:21, Разное

В Уфе подросток подозревается в причинении вреда здоровью местного жителя, пишет пресс-служба МВД по Республике Башкортостан. По предварительным данным, между пострадавшим и подозреваемым произошел уличный конфликт.
Инцидент произошел 23 февраля. Между 36-летним мужчиной и подростком произошел конфликт, в результате чего последний достал травматический пистолет и ранил оппонента в глаз. Прибывшие на место медики констатировали у мужчины серьезную травму, он был отправлен в институт глазных болезней.

Подросток был быстро задержан работниками полиции, а его причастность к инциденту была доказана по видеозаписям с камер наблюдения. На данный момент устанавливаются подробности произошедшего инцидента.



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