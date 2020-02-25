Нацбанк Украины отказался называть экономику страны «ухандоханной»
25.02.2020, 17:19, Новости дня
В Национальном банке Украины утверждают, что экономика страны находится в гораздо лучшем состоянии, чем пять, 10 и 15 лет назад.
«Продолжаем работать с мифами. Реформаторы экономику «ухандокали». Такую страшилку вы непременно уже слышали. Однако отчаиваться не стоит. Экономика пока далеко от состояния «ухандоханной»… С каждым годом последовательной экономической политики и улучшения бизнес-климата ситуация в экономике выглядит все более здоровой», – передает «Страна» заявление НБУ.
Среди достижений реформаторов НБУ называет снижение инфляции до 5%, уменьшение стоимости кредитных ресурсов в 2019 году, рост промышленности на 3,2% в прошлом году.
Также опровергнуты проблемы с госдолгом Украины.
«На самом деле соотношение государственного долга к ВВП за последние годы снизилось с более чем 80% до около 50%, а процентные ставки по государственному долгу только за последний год снизились вдвое – до 9-10%. В то же время большинство размещаемых ОВГЗ в гривне – долгосрочные. С какой стороны ни посмотреть, пирамиды так не работают», – утверждают в НБУ.
В Нацбанке Украины выразили уверенность, что в ближайшее время стране удастся «догонять соседей из ЕС по уровню благосостояния граждан».
Фраза об «ухандокивании экономики» принадлежит премьеру Украины Алексею Гончаруку. Слова эти стали известны благодаря записи прослушки совещания.
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