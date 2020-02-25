Опубликованы последние слова маршала Язова о Путине, Ельцине и Горбачеве

25.02.2020, 17:19, Новости дня

Маршал СССР Дмитрий Язов попросил опубликовать свои последние слова о первом президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте РФ Борисе Ельцине и действующем главе государства Владимире Путине после своей смерти.

Язов в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что Горбачев был недостаточно зрелым человеком, чтобы руководить государством.

«Наше государство очень сложное, столько национальностей, такая большая армия была, такая большая территория. Ну, не дано было человеку руководить таким государством. Плохо, что страну сломали. Но не один он. Помогали ему все, кто близко к нему был», – рассказал маршал.

Ельцина Язов назвал карьеристом, который умело играл на чувствах людей. По его мнению, первый президент РФ делал все, чтобы «продраться» к власти и изгнать Горбачева из Кремля.

«Если б он [Ельцин] думал о сохранности Союза, то по-другому бы себя вел. А он о себе думал. И соответствующую шайку себе подобрал. Она и раздербанила самые лакомые куски великой страны. А разные там Гайдары, Бурбулисы, Чубайсы вешали всем лапшу на уши. Ельцин правил Россией в нетрезвом состоянии. А его окружение создавало рай для себя, про народ мало думали», – сказал собеседник агентства.

Действующий президент Владимир Путин, по утверждению Язова, «увел Россию от пропасти распада», а армию сделал «настоящей».

«Я иногда думаю: как он научился управлять страной такой? В результате практики. Когда человек обладает масштабными правами и возможностями, когда он думает об интересах страны, отстаивает ее интересы на международной арене, заботится об обороне государства, – такой человек шаг за шагом превращается в стратега», – отметил маршал.

Напомним, маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер во вторник в Москве. Он был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны он был награжден орденом Красной Звезды.

Экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны генерал-полковник Леонид Ивашов заявил, что Язов до последних дней не жалел об участии в Государственном комитете по чрезвычайному положению (ГКЧП).