Пономарев: Украинский рынок интересен России, но вряд ли Москва назначила торгового представителя по этой причине

25.02.2020, 17:18, Новости дня

Украинский рынок интересен России, но вряд ли Москва назначила торгового представителя в Украине по этой причине. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

«Украина экспортировала в РФ продукты сельского хозяйства. С другой стороны был импорт природных ресурсов и финансовых услуг. И это сохранялось, несмотря на войну. Отсюда шли разговоры о том, что Россия остается крупнейшим инвестором в экономику Украины. Хотя, на самом деле, реальный уровень инвестиций был на нуле. Также из РФ в Украину шла всякая мелочевка, которая успешно продавалась в торговых сетях. Но тут в значительной степени произошло импортозамещение – украинская экономика переключилась на другие направления. Поэтому в нынешних условиях в деятельности российского торгпреда в Украине нет никакого смысла. Украина враждебно относится к российским инвестициям. И в ближайшее время в этом смысле точно ничего не изменится. Возникает вопрос – зачем тогда вообще нужен этот торгпред? Незачем», – подчеркнул Пономарев.

По его словам, эта инициатива может быть связана с бюрократическими решениями в министерстве экономики РФ.

«Я не исключаю, что это тот случай, когда банан – это просто банан. Может, сработала какая-то бюрократическая логика, и появился этот торгпред. С другой стороны, бывает так, что людям делают некие прикрытия. А они при этом выполняют какие-то другие задачи (но не обязательно разведывательные). Пока что это гадание на кофейной гуще. Конечно, украинский рынок интересен России, но вряд ли торгпреда в Москве назначили по этой причине. В формальной российской иерархии торгпреды входят в вертикаль министерства экономики, а не в сферу министерства иностранных дел. Поэтому, грубо говоря, могло получиться так, что у ведомства были вакансии, и нужно было пристроить человека. Ну, вот его и пристроили. Даже такой вариант вполне возможен. Но и более серьезных сценариев я бы не исключал», – отметил Пономарев.

Впервые за восемь лет в Киеве будет работать постоянный торговый представитель Российской Федерации. Им стал Андрей Бабко. Распоряжение о его назначении 18 февраля подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Должность торгового представителя РФ в Украине оставалась вакантной с 2012 года, когда Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгпреда исполнял Сергей Соломин.

Товарооборот между Украиной и Россией с 2013-го по 2019 год упал с 33% до 7,7%, отмечал пятый президент Украины Петр Порошенко.

С ноября 2016 года обязанности временного поверенного в делах РФ в Украине выполняет Александр Лукашик. Последнего посла Михаила Зурабова уволили с должности 28 июля 2016 года.

Украина отозвала своего посла в Российской Федерации Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ является Руслан Нимчинский.

Экс-замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в августе 2016 года заявила, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

В феврале 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва готова обменяться с Украиной послами.