Украинских рыбаков, задержанных ФСБ в Азовском море, освободили. Они возвращаются домой

25.02.2020, 17:18, Новости дня

Задержанные ФСБ РФ в Азовском море и арестованные в Крыму четыре украинских рыбака 25 февраля вышли из-под ареста, сообщил в Facebook народный депутат от «Слуги народа».

Рыбаки – жители села Райновка Приморского района Запорожской области. Мельник был избран в Верховную Раду по округу №81 в Запорожской области (в него входит Райновка). 

«Только что получена информация, что украинские рыбаки – Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов, которые были задержаны в Азовском море, освобождены», – написал он. 

По данным депутата, Терехов позвонил родным и сообщил, что состояние здоровья всех рыбаков хорошее, они планируют возвращаться домой на собственном судне. 

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Posted by Павло Мельник on Teisipäev, 25. veebruar 2020

15 февраля в Азовском море представители российской спецслужбы задержали лодку с четырьмя гражданами Украины на борту. В ФСБ заявили, что капитан судна не выполнил требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.

По данным российской спецслужбы, все четверо признались в незаконном вылове рыбы. Один из допрошенных рыбаков якобы сказал, что знал о запрете ловить камбалу-калкан сетями. 

Подконтрольный России «Керченский городской суд» 15 февраля назначил им 10 суток административного ареста. Они находились в СИЗО Керчи. 

Из-за задержания моряков в МИД Украины вызывали временного поверенного по делам РФ.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил на пресс-конференции, что рыбаки вышли в море с нарушениями и после возвращения на материковую часть Украины будут привлечены к ответственности по ст. 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение пограничного режима или режима в пунктах пропуска через государственную границу), сообщает «Укринформ». За это предусмотрен штраф в размере до 170 грн.

В ноябре 2019 года Украина и Россия в онлайн-режиме подписали протокол о вылове рыбы в Азовском море.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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