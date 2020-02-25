Тренер хоккейного «Торпедо» Немировски: пока еще все в наших руках

25.02.2020, 17:06, Новости дня

Канадский наставник нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Дэвид Немировски накануне последней игры своей команды в регулярном чемпионате КХЛ отметил, что волжанам надо во что бы то ни стало выиграть у финского "Йокерита", чтобы попасть в плей-офф.

"Сейчас все в наших руках, будем готовиться к последнему матчу в регулярке, и надо его выигрывать", — цитирует специалиста официальный сайт клуба "Сочи". В предпоследней игре турнира "Торпедо" уступило в столице Олимпиады-2014 местной команде в овертайме (0:1).

Говоря о поражении от прямых конкурентов в борьбе за 8-е место в Западной конференции, Немировски отметил: "Была плотная игра. Обе команды имели моменты забить еще до овертайма. К сожалению, "Сочи" забросил в овертайме, и мы проиграли. Обе команды играли строго в обороне, и было тяжело пробиться".

В таблице "Торпедо" опережает "Сочи" на 3 очка, но волжанам остался один матч (с "Йокеритом"), а южанам предстоят игры с "Северсталью" и ЦСКА. Если нижегородцы уступят финнам, то сочинцам надо будет набрать 3 очка в двух оставшихся встречах, чтобы обойти соперников в таблице.



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