У замминистра здравоохранения Ирана обнаружили коронавирус

25.02.2020, 17:06, Новости дня

У замминистра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи диагностировали коронавирус. Об этом сообщило информагентство AFP.

Также о заражении замминистра сообщил иранский журналист Абас Аслани. В Twitter он опубликовал видеозапись с Харирчи, на которой чиновник рассказал о самочувствии.

Deputy Health Minister of #Iran Harirchi who has been briefing officials & journalists in the past couple of days has been confirmed to be infected with #CoronaVirus. He said in a video message that “we will defeat Corona”.#COVID19 pic.twitter.com/sgtMiDMbcC

— Abas Aslani (@AbasAslani) February 25, 2020

"Я заражен коронавирусом, но чувствую себя неплохо", – сказал Харирчи. Он выразил надежду на победу над коронавирусом.

По данным министерства здравоохранения Ирана, на данный момент в стране наличие коронавируса подтвердили у 95 человек. Пневмония, вызванная этим вирусом, унесла жизни 15 человек в Исламской республике.

Тем временем российское посольство в Иране дало рекомендации россиянам, находящимся в стране.

"Рекомендации общие – соблюдение правил личной гигиены", – сказал "Интерфаксу" пресс-атташе дипмиссии Андрей Ганенко. Также он посоветовал соотечественникам избегать мест массового скопления людей.

По его словам, каких-то особых предписаний в связи с коронавирусом посольство не получало.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19. Вскоре вирус распространился за пределы страны. Как сообщалось 24 февраля, его впервые диагностировали еще в пяти государствах: Афганистане, Бахрейне, Ираке, Кувейте и Омане.