Агилера и Бейонсе спели на церемонии прощания с Коби Брайантом

25.02.2020, 17:06, Новости дня

В Лос-Анджелесе 24 февраля прошла церемония прощания с американским баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью Джианной, которые погибли в авиакатастрофе 26 января. Фото и видео разместила в Instagram пользователь The Nikki Diaries.

На вечере спела певице Бейонсе. Она вышла на сцену в желтом костюме с фиолетовыми элементами – цветах команды «Лос-Анджелес Лейкерс», за которую играл Брайант.

Кристина Агилера в черном исполнила «Аве Мария».

Жена спортсмена, Ванесса Коби в слезах сказала слова любви погибшим мужу и дочери.

«Бог знал, что они не могут быть на этой земле друг без друга. Он забрал их вместе на небеса. Детка, ты позаботишься о нашей Джиджи. Мы все еще лучшая команда», – сказала она.

В зале также присутствовали певица Дженнифер Лопес, модель Ким Кардашян, рэпер Джей Зи.

Церемония прощания с Брайантом и его дочерью пройдет на домашней арене «Лос-Анджелес Лейкерс» «Стейплс-центр» 24 февраля.

26 января вертолет, в котором летели Брайант и его дочь Джанна, врезался в склон холма в городе Калабасас в пригороде Лос-Анджелеса. После удара вертолет загорелся, погибли все девять человек на борту.

Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 года по 2016-й. За это время он выиграл пять турниров NBA. У баскетболиста осталась жена и трое детей