Россия компенсирует потери Белоруссии за некачественную нефть по цене 15 долларов за баррель

25.02.2020, 17:06, Новости дня

Белоруссия и РФ подписали протокол о компенсации за некачественную нефть, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

Белоруссия готова принять компенсацию из расчета 15 долларов за баррель, как и другие страны и компании, пострадавшие от российской загрязненной химикатами нефти через трубопровод "Дружба" — это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии.

"Ведется активная работа, уже подписан протокол, что российская сторона готова компенсировать", — сообщил Сизов.

В Белоруссии больше всего пострадал Мозырский НПЗ. Российская нефть с запредельным содержанием хлора разрушила оборудование нефтезавода.

"Идет работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода", — уточнил топ-менеджер "Белнефтехима" (цитата "БелТА").

Ранее белорусская сторона оценила ущерб из-за некачественной российской нефти в 2 миллиарда долларов – это и разрушенное оборудование, и приостановка работы всех НПЗ, и приостановка экспорта топлива в Европу и Украину.

В июле 2019 года совет директоров "Транснефти" утвердил максимальный размер выплат пострадавшим компаниям из-за поставок загрязненной химикатами нефти на уровне $15 за баррель.

Загрязненная органическими хлоридами нефть была обнаружена в магистральном нефтепроводе "Дружба" в апреле 2019 года, что привело к приостановке экспорта сырья из РФ в Польшу, Германию, Чехию, Словакию и Венгрию больше чем на месяц.

Первой пострадала Белоруссия — было испорчено оборудование крупнейших НПЗ страны. Это вынудило остановить получение и прокачку российской нефти до разбирательства. После Белоруссии прокачку и получение российской нефти по трубопроводу "Дружба" остановили Украина и Польша, и другие страны.



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