В Псковской области проверили роддом, где на обед подали суп с червями

25.02.2020, 17:06, Новости дня

Роженица обнаружила червей в супе, который давали на обед в одном из роддомов Псковской области. Женщина сфотографировала свою находку и разместила фото в интернете. Историей заинтересовались местные СМИ, а затем и власти.

Как рассказала женщина "Псковскому агентству информации", червивый суп подали на обед 22 февраля.

"Я особо внимания не обращала, потому что общалась с мужем по телефону. Почему-то решила посмотреть в тарелку с супом. Вначале подумала, что это просто макароны", – отметила она.

На неожиданный "ингредиент" женщина пожаловалась сотруднице пищеблока. Та предположила, что черви попали в суп вместе с перловой крупой.

25 февраля в роддом, расположенный в городе Остров, приехала глава комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. В сопровождении главврача она осмотрела пищеблок и пообещала проверить, откуда в роддом поставляются продукты.

Гаращенко подчеркнула, что ситуация находится на особом контроле у губернатора Псковской области.

Главный врач Ирина Богачева, в свою очередь, извинилась за некачественный суп и сообщила, что повара, который работал 22 февраля, уже отстранили от приготовления пищи.

Ранее сообщалось о жительнице Челябинска, которая нашла червей в пакетиках с чаем.



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