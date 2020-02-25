Вера Звонарева не смогла пробиться в третий круг турнира в Дохе

25.02.2020, 17:06, Новости дня

В столице Катара Дохе проходит турнир ВТА с призовым фондом 3 миллиона долларов. Российская теннисистка Вера Звонарева не могла пробиться в третий круг соревнований.

Соперницей Веры была китайская теннисистка Чжэн Сайсай. В первом сете шла упорная борьба, в которой более успешной оказалась китаянка 7:5. Во второй партии Вера не смогла оказать сопротивления и уступила 1:6. Матч продолжался 1 час 31 минуту.

Чжен Сайса вышла в третий круг соревнований. Ее следующей соперницей станет Кике Бертенс из Нидерландов.



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