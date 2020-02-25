Движение в центре Москвы перекрыто из-за грозящего суицидом мужчины

25.02.2020, 17:05, Новости дня

На Большом Москворецком мосту в Москве перекрыли движение из-за мужчины, пригрозившего самоубийством, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчина стоит на Большом Москворецком мосту и угрожает самоубийством. С ним работают психологи. Движение по мосту временно перекрыто», – рассказал собеседник ТАСС.

В декабре 2019 года в Москве задержали мужчину, который порезал в квартире пенсионерку и ее сына, после чего забрался по стене дома на восьмой этаж и пригрозил спрыгнуть.