Движение в центре Москвы перекрыто из-за грозящего суицидом мужчины

25.02.2020, 17:05, Новости дня

На Большом Москворецком мосту в Москве перекрыли движение из-за мужчины, пригрозившего самоубийством, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчина стоит на Большом Москворецком мосту и угрожает самоубийством. С ним работают психологи. Движение по мосту временно перекрыто», – рассказал собеседник ТАСС.

В декабре 2019 года в Москве задержали мужчину, который порезал в квартире пенсионерку и ее сына, после чего забрался по стене дома на восьмой этаж и пригрозил спрыгнуть.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / В Kia рассказали о новом недорогом кроссовере Kia Sonet

15.02 / Europe 1 — падение цен на нефть из-за коронавируса привело добытчиков «чёрного золота» в замешательство

23.01 / «Что нам делать, наш мудрый вождь?».  МВД заинтересовалось комиком Долгополовым, который пошутил о Путине

21.02 / Владимир Путин рассказал, кто и для чего ссорит Россию с Украиной

27.01 / Названы победители премии «Грэмми»

07.02 / Клишас: Мы не знаем, можно ли менять преамбулу Конституции

13.02 / УАЗы стали дороже, но теперь должны меньше ржаветь

12.02 / Подсчитано число жертв боевиков в Сирии за январь

11.02 / Правоохранители проводят обыски в «Киевметрострое»

05.02 / Армения поблагодарила Россию за эвакуацию гражданки из Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика