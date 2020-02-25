Покупателям Porsche 911 предлагают украсить кузов рисунком их отпечатка пальца

25.02.2020, 17:04, Разное

Покупателям Porsche 911 предлагают сделать украшение на кузов их нового авто в виде рисунка, состоящего из части отпечатка пальца. Немецкий бренд разработал такое решение для повышения креативности дизайна с приданием транспортному средству индивидуальности владельца.

Сотрудники компании-производителя предлагают сделать необычную аэрографию на крышке багажника, размещенной спереди. Узор включает в себя только часть папиллярных линий собственника транспортного средства, поэтому исключается угроза копирования биометрических данных. Увеличить индивидуальность авто можно достаточно быстро, однако процедура требует снятия элемента с кузова для нанесения рисунка.

За счет использования уникальной методики прямой печати достигается перенос рисунка через специальные форсунки с индивидуальными настройками. Узор крепко фиксируется на элементе конструкции. Чтобы добиться высокого качества необычной услуги инженеры Porshe были вынуждены провести согласование сразу 3-х систем, включая робототехническую часть, способ нанесения красителя, а также систему покраски. Окончательным этапом процедуры является нанесения на элемент специального прозрачного лака. Доработанная часть кузова проверяется на соответствие нормам качества и возвращается на автомобиль собственника.