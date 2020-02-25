Учёные впервые зафиксировали на Марсе сейсмическую активность

25.02.2020, 17:04, Разное

Учёными, анализировавшими данные миссии InSight американского аэрокосмического агентства NASA, впервые зафиксирована сейсмическая активность на Марсе. Данные результаты позволят исследователям в дальнейшем лучше понимать происходящие на Красной планете геологические процессы и уровень их активности.

В конце ноября 2018 года миссия InSight достигла Марса, а совсем недавно учёные обнародовали предварительные результаты. Оказалось, что планета имеет умеренную сейсмическую активность, находящуюся примерно между показателями таковой на Луне и Земле. По словам специалистов, данные показывают, что за 235 солов на Красной планете произошло более 170 сейсмических событий. Полторы сотни из них – высокочастотные, провоцирующие сотрясения поверхности, ещё 24 – низкочастотные, но при этом 3 схожи с землетрясениями, которые происходят при движении тектонических плит.

Миссия NASA InSight использовала для сбора данных чувствительный сейсмограф SEIS. Данный инструмент позволяет фиксировать даже самые небольшие колебания грунта на Марсе, в сотни раз тише, чем в наименее спокойных районах Земли. Помимо сейсмологической активности аппарат позволил проанализировать погоду на Красной планете. Так, с полуночи до раннего утра на поверхности усиливается сила ветра, в процессе дня под воздействием солнечных лучей возникают конвективные ветры, а к вечеру зафиксировано снижение атмосферного давления и вихревая активность, которая ближе к ночи стихает и устанавливается тишина.