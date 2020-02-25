Под Ростовом полицейский подстрелил ребенка во время погони

25.02.2020, 17:04, Разное

Под Ростовом произошел конфликт между двумя водителями, в результате чего пострадала школьница. Позже выяснилось, что работник полиции открыл огонь из травматического оружия, пытаясь задержать злоумышленника.

Инцидент произошел 21 февраля в Новошахтинске. Мужчина за рулем ВАЗ 21099, а также водитель Chevrolet Niva поссорились на дороге. Позже конфликт продолжился уже возле кафе на парковке. В результате старший лейтенант полиции несколько раз выстрелил из травматического пистолета.

Пострадала несовершеннолетняя девочка, рикошетом пуля попала ей в ногу. Ребенок был доставлен в больницу, подробности инцидента устанавливаются. По сведениям СМИ, полицейский получил выговор за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения на месте.