Под Ростовом полицейский подстрелил ребенка во время погони

25.02.2020, 17:04, Разное

Под Ростовом произошел конфликт между двумя водителями, в результате чего пострадала школьница. Позже выяснилось, что работник полиции открыл огонь из травматического оружия, пытаясь задержать злоумышленника.
Инцидент произошел 21 февраля в Новошахтинске. Мужчина за рулем ВАЗ 21099, а также водитель Chevrolet Niva поссорились на дороге. Позже конфликт продолжился уже возле кафе на парковке. В результате старший лейтенант полиции несколько раз выстрелил из травматического пистолета.

Пострадала несовершеннолетняя девочка, рикошетом пуля попала ей в ногу. Ребенок был доставлен в больницу, подробности инцидента устанавливаются. По сведениям СМИ, полицейский получил выговор за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения на месте.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Мнение: Отставка

15.02 / В России нашли способ повысить размер пенсии до 35 тысяч рублей

11.02 / Скандалы: Посевные без урожая

29.01 / Ученые создали изменяющие цвет повязки, которые «чувствуют» и лечат бактериальные инфекции

19.02 / Мнение: Коротко о разном. 18.02.2020

13.01 / Наука: Рыбы получают свет из еды

08.02 / Эксперты предупредили об опасных для смартфонов приложениях

10.01 / Рекламу PC Specialist запретили из-за отсутствия в ней женщин

01.02 / Мнение: «Она утонула» питерского Беглова

09.01 / Маркл наплевала на день рождения Миддлтон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика