Соловьев назвал Украину страной «бешеного Средневековья»

25.02.2020, 16:58, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на предсказанный украинскими политиками «развал России».

«Перед тем, как размышлять о том, что происходит у большого северного соседа, им надо на себя обратить внимание, на страну, погрязшую в националистической идеологии. Украина – страна европейского позора и бешеного Средневековья», – сказал Соловьев Ura.ru.

Он напомнил, что украинцы отказались отравиться домой с круизного лайнера Diamond Princess.

Ведущий отметил, что заговоривший о «распаде России» глава СНБО Украины Алексей Данилов не может справиться со своим собственным народом.

«Они даже несчастных из Ухани таким образом попытались закарантинить, что те украинцы, которые находились на корабле, сказали: «давайте-ка мы возвращаться не будем». Они со своим народом пусть разберутся: у них одна часть народа готова поубивать другую за то, что кто-то был в Китае», – подвел итог Соловьев.

Напомним, Данилов заявил, что РФ находится в сложном положении. «Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем», – сказал политик.



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