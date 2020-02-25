Еще одному фигуранту дела «Сети» диагностировали туберкулез

25.02.2020, 16:57, Новости дня

Арману Сагынбаеву, приговоренному к шести годам колонии по делу «Сети», диагностировали закрытую форму туберкулеза. Как передает «Медиазона», об этом рассказала мать Сагынбаева Елена Стригина.

О диагнозе сына она узнала сегодня от адвоката Ольги Рахмановой, которая посетила Сагынбаева в СИЗО. По словам Стригиной, ее сына начали обследовать еще месяц назад, 14 февраля ему сделали рентген, диагноз подтвердился — туберкулез правого легкого в районе лопатки закрытого типа.

«Сейчас ему дают много таблеток, от чего ему очень плохо. Почти ничего не ест. Несмотря на температуру, его не кладут в стационар и он находится с другими заключенными. Ему сейчас очень плохо», — рассказала Стригина.

Ранее туберкулез диагностировали еще одному фигуранту дела Василию Куксову. У него открытая форма заболевания, оно может передаваться окружающим воздушно-капельным путем.

10 февраля Пензенский суд приговорил Сагынбаева к шести годам колонии, Куксова — к 10 годам.