Чапкис: Когда я родился, лицо было густо заросшим волосами. Меня даже хотели утопить, как котенка

25.02.2020, 16:54, Новости дня

90-летний украинский танцовщик, хореограф, народный артист Украины Григорий Чапкис рассказал в интервью журналисту, основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону, что был одним из семи детей в семье, а родился с лицом, густо заросшим волосами, и его хотели утопить, «как котенка».

Об этом ему потом рассказывали старшие братья и сестры.

«И когда родился мой сын, он был точно таким же – от уха до уха весь зарос. Мы испугались… Сейчас нормальный красивый парень», – сказал Чапкис.

По словам артиста, его раннее детство в Кишиневе было голодным и холодным».

«11 человек в глиняном домике. Окраина Кишинева. Меня утром выбрасывали… Мне давали кусок мамалыги или кусок семечек сжатых, «макуха» называется. Или патоки. Это как деготь: черный, сладкий. Или кусок хлеба, натертый чесноком. И на улицу. А вечером забирали», – вспоминал Чапкис.

Основным занятием на улице были танцы.

«Там была такая международная, интернациональная братва моих лет и старше. Румыны, молдаване, бессарабцы, трансильванцы, евреи, русские… Кого только не было на окраине города… Цыган было очень много среди нас. И вот мы плясали с четырех-пяти лет. Лежала шляпа, в нее бросали кто сколько может. Барабан был, гармошка… Иногда я зарабатывал лей или два, прибегал: «Мама, я заработал». С пяти лет начал трудовой путь», – отметил артист.

90 лет Чапкису: На коленях у Сталина я сидел две минуты. Но это изменило мою жизнь, моих родителей, сестер, братьев, моих детей и внуков. Читайте полное интервью

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1944-м его семья переехала в Киев. Окончил Киевский институт культуры. Был хореографом в Театре имени Ивана Франко и заместителем директора Театра драмы и комедии на левом берегу, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса. Был судьей нескольких сезонов шоу «Танцы со звездами», которое выходит на телеканале «1+1».

24 февраля президент Владимир Зеленский наградил Чапкиса орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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