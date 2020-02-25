В Закарпатской области подозрение на коронавирус не подтвердилось

25.02.2020, 16:54, Новости дня

В Закарпатской области у жителя села Дийда, который обратился к медикам с жалобой на высокую температуру, нет коронавируса. Об этом 25 февраля «Обозревателю» сообщили в Закарпатской ОГА.

«У него обычный бронхит. Как говорят врачи, ни по симптомам, ни в анамнезе у него коронавируса нет. Но поскольку сейчас в области паника из-за этой болезни, то его сразу же госпитализировали и взяли все анализы. Материалы отправили в Киев, ждем окончательных результатов. Но волноваться не стоит, у него только бронхит», – сообщили в ОГА.

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в ходе брифинга в Новых Санжарах подтвердил, что случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции, пишет «Интерфакс-Украина».

24 февраля Mukachevo.net сообщило, что жителя села Дийда проверяют на коронавирус, так как он 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в венгерском городе Ньиредьхазе. 

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, 77 658 человек заболели. По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 февраля, за пределами Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания в 29 странах, 23 человека скончались.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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