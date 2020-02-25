Против пожаловавшейся на украинский язык продюсера канала «1+1» возбудили дело

25.02.2020, 16:51, Новости дня

На Украине возбудили уголовное дело против продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, которая сообщила о сложностях съемок сериалов на украинском языке, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

«Уголовное производство против продюсера «1+1», для которой украинский язык оказался неполноценным, открыли. Следим по результатам расследования», – написал Арьев в Facebook.

Он также опубликовал фотографию ответа Национальной полиции. Дело заведено по статье 161 «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности», наказание по данной статье предполагает до пяти лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, Еремеева заявила, что украинский телеканал «1+1» снял семь мелодраматических сериалов на русском языке к весеннему сезону, так как драмы на украинском языке смотрят гораздо хуже, чем комедии.