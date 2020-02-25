Кровные узы: Пэрис Хилтон заявила, что является родственницей королевы Елизаветы II

25.02.2020, 16:49, Разное

Реалити-звезда нулевых, любительница розового цвета, главная блондинка Голливуда, обладательница голографического спорткара за 165 тысяч долларов, наследница многомиллионной империи отелей — все это о Пэрис Хилтон. Знаменитость неделю назад отметила свое 39-летие, но, даже находясь не на пике своей популярности, она не перестает удивлять как своих поклонников, так и хейтеров. Так, она недавно сняла клип на свою первую композицию за шесть лет, пригласив сняться в нем главную звезду десятилетия — Ким Кардашьян. Теперь же настала новость очередного шок-контента: в новом интервью американскому журналу Cosmopolitan селебрити заявила, что является дальней родственницей… королевы Великобритании Елизаветы II и еще некоторых знаменитостей.

Моя мама недавно сделала ДНК-тест, и оказалось, что мы с ней — родственники Мэрилин Монро и Елизаветы II,

— сказала Хилтон в беседе с журналистом.

Королева Елизавета II

Согласно результатам анализа, Пэрис оказалась не такой уж близкой родственницей. Она приходится всего лишь двадцатиюродной внучатой племянницей по линии отца королевы. Его линия предков восходит к королю Генриху II, который правил Англией с 1139 по 1189 год. Примерно в той же ничтожно малой степени королеве приходятся родней Бейонсе, Анджелина Джоли, Джонни Депп, Майкл Дуглас и даже Алек Болдуин.

Интерес к британской генеалогии и известным людям в целом не утихает уже много лет. Многие известные и не очень персоны регулярно объявляют себя потомками британской королевской семьи. HELLO! решил разобраться в «знатных связях» и вспомнить, кто из звезд состоит в родстве с королевской семьей.

Пэрис ХилтонКликните на фото для просмотра галереи

Напомним, месяц назад стало известно, что Пэрис Хилтон закрутила роман с бизнесменом Картером Реумом. Свою новую любовь блондинка нашла спустя год после разрыва помолвки с Крисом Зилком. Вместе с братом он создал бренд премиального парфюма VEEV Spirits. Также он является автором книг по предпринимательству. Источники издания Us Weekly делятся первыми подробностями их романа.

Расставание Пэрис с ее предыдущим бойфрендом широко обсуждалось в связи с кольцом, которое она получила от него в честь помолвки. Всем было интересно, во-первых, что стало с украшением, во-вторых, откуда у молодого актера было 2 миллиона долларов на него. Пэрис тогда приоткрыла завесу тайны в интервью радиостанции SiriusXM’s. Кольцо на самом деле купил не Крис — его Хилтон «дал поносить» ювелир Майкл Грин.