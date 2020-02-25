Дональд и Мелания Трамп в Индии: в сети обсуждают «наряд для карате» и канареечный галстук президентской четы

25.02.2020, 16:49, Разное

Вчера, 24 февраля, глава США Дональд Трамп с супругой Меланией впервые за годы своего президентского срока прилетел в Индию. Спустившись с трапа самолета и встретившись с премьер-министром страны Нарендрой Моди, супруги отправились на самый большой в мире стадион по крикету «Сардар Патель» в городе Ахмадабаде, где их приветствовали 110 тысяч собравшихся. А следом — посетили самую популярную достопримечательность страны — мечеть Тадж-Махал.

Дональд и Мелания Трамп прибывают в Индию Президентская чета США в комплексе Тадж-МахалДля первого появления на глазах фотографов в Индии Мелания Трамп выбрала белоснежный комбинезон Atelier Caito For Herve Pierre, дополнив образ зеленым поясом с золотыми нитями из старинного индийского текстиля. В сети принялись активно обсуждать наряд первой леди, сравнивая его с костюмом для занятий карате и публикуя в Twitter мемы на эту тему. Не остался без своей порции «хейтерского» внимания и Дональд, который вместо обыкновенного нейтрального галстука, разбавил свой деловой образ ярко-желтым, неоновым аксессуаром.

Кроме того, в сети активно обсуждали тему питания президента в туре. Известный любитель американского фастфуда — гамбургеров и жареных крылышек, — Трамп вынужден проводить эти дни в разлуке с джанк-фудом. В Индии корова считается священным животным, поэтому для трапезы с президентом подготовили исключительно растительную пищу. Вечером первого дня для четы Трамп был устроен прием, и, как сообщает местная пресса, Дональд не был замечен угощающимся местными специалитетами.

Сегодняшний день супруги начали с того, что отправились отдать дань уважения Махатме Ганди к мемориальному комплексу Радж Гхат в Дели. На этот раз Мелания облачилась в платье с принтом от Carolina Herrera, дополнив образ белоснежными лодочками.

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