Попавшийся на взятке россиянин съел деньги прямо во время задержания

25.02.2020, 16:47, Новости дня

Он сделал это в служебном кабинете.

В Якутске подозреваемый в даче взятки съел денежные купюры прямо в момент задержания. В больнице банкноты извлекли из желудка, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По данным следствия, 9 января подозреваемый попытался с помощью взятки ускорить получение вида на жительство. Он предложил инспектору 10 тысяч рублей за решение вопроса. Инспектор доложила об этом руководству и предложила посетителю прийти на следующий день.

Обвиняемый пришёл и в служебном кабинете передал инспектору свои документы и положил на её рабочий стол две купюры номиналом по 5 тысяч рублей. В этот момент в кабинет вошли полицейские, тогда обвиняемый схватил банкноты и проглотил их. В больнице деньги из его желудка извлекли.

Против обвиняемого возбудили уголовное дело о мелком взяточничестве.

Ранее сотрудника таможни задержали за взятку в 1 миллионов рублей от китайца.



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