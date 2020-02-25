«Вызывает сожаление и стыд»: Мишустин пожалел врачей и пациентов курганской больницы

25.02.2020, 16:47, Новости дня

Премьер пообещал 200 миллионов рублей на капремонт и новое оборудование.

В Кургане премьер-министр России Михаил Мишустин посетил старейшую больницу скорой помощи. Он заглянул в операционный блок и ужаснулся. Все было в таком плачевном состоянии, что глава кабмина не выдержал и признался: «Здесь невозможно ни лечиться, ни качественно работать. Это вызывает сожаление и стыд».

Сотрудники больницы рассказали, что капитальный ремонт не проводился почти 40 лет, а оборудование безнадежно устарело. Есть большая проблема и с кадрами: штат укомплектован лишь на 23 % . Ежедневно у скорой до 450 вызовов, а врачей всего 90.

Мишустин пообещал выделить 200 миллионов рублей на ремонт и новое оборудование. А для убедительности заявил, чтобы не сомневались, что помощь будет оказана.

Также премьер пообещал помочь и центру Илизарова после того, как узнал, что мощностей не хватает, а здание до сих пор приходится арендовать. В заключение Мишустин высказал свое пожелание: чтобы все проблемы побыстрее закончились и «все у вас будет хорошо».

Ранее Мишустин потребовал от министров почаще ездить по России, и не просто ездить, а обязательно говорить с народом, чтобы понять и услышать их проблемы.

Фото: РИА Новости