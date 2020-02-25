Бывшая пресс-секретарь Либератрианской партии устроила травлю студентки в Сети

25.02.2020, 16:44, Новости дня

Бывшая пресс-секретарь Либертарианской партии РФ Соня Блейд инициировала в Сети травлю студентки УРФУ, которая была в компании с арестованным главой «Vee Security Россия» Александром Литреевым, подозреваемым в обороте наркотиков.

Соня Блейд опубликовала в своих соцсетях Instagram девушки, которая якобы «слила Ливреева». Она заявила, что девушка учится на первом курсе УрФУ, пишет «Ридус».

При этом Соня Блейд заявила, что нет доказательств, что именно эта девушка «сдала» Ливреева полиции.

«Либертарианская дура Соня Блейд сливает акки девушки, помогавшей следствию. Но лишь для того, чтобы другие не покупали с ней наркотики. Забота какая», – пишет Telegram-канал «Выпускайте кракена».

После участившихся угроз студентка УрФУ закрыла доступ к своим аккаунтам.

Напомним, поздно вечером 22 февраля Литреева задержали у гостиницы в Екатеринбурге и доставили в отдел полиции №5. В Екатеринбург он прибыл на встречу со студенткой, с которой познакомился в Instagram. В аэропорту он взял машину в каршеринге, заехал за девушкой и отправился с ней в Краснолесье, чтобы забрать наркотик из закладки.

При личном досмотре в правом носке у него нашли две таблетки MDMA весом 0,49 и 0,38 грамма. Как полиции стало известно, что у Литреева имеются при себе наркотики, не сообщается.

Литреев известен как активист «Фонда борьбы с коррупцией», создатель приложения для задержанных на митингах «Красная кнопка», его компания «Vee Security Россия» распространяла прокси для обхода блокировок мессенджера Telegram.

Литреев признал свою вину. Суд отправил его под стражу.