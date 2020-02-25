Пласидо Доминго выразил сожаление женщинам, которые стали жертвами его сексуальных домогательств

25.02.2020, 16:42, Новости дня

79-летний испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго 25 февраля направил в испанское информагенство Europa Press заявление, в котором выразил сожаление о сексуальных домогательствах, которым подвергал женщин.

В заявлении оперного баритона говорится, что он несколько месяцев размышлял об услышанных в свой адрес обвинениях в харассменте и пришел к выводу, что «женщины, возможно, боялись отказать ему в сексуальных контактах, опасаясь что это может отразиться на их карьере».

«Но я бы никогда такого не сделал», – написал оперный артист, возглавляющий в свое время самые престижные оперные театры. Ранее Доминго отрицал обвинения, подчеркивая, что все его контакты с женщинами были «согласованы».

Доминго выразил надежду, что его извинения сподвигнут и других мужчин сделать то же самое.

Как сообщает издание AFP, первые заявления женщин о насильственных действиях сексуального характера со стороны Доминго начали появляться в августе 2019 года – всего в адрес оперного певца поступили обвинения от 20 женщин, которых он домагался в 80-е годы.

Скандал о сексуальных домогательствах, пишет издание, не повлиял на карьеру певца в Европе, в то время как в США ему пришлось оставить должность генерального директора Los Angeles Opera и отказаться от участия в постановках New York’s Metropolitan Opera.

13 февраля Доминго посетил Киев – в сопровождении Национального заслуженного симфонического академического оркестра Украины он выступил на сцене дворца искусств «Украина».

Заявление об извинениях Доминго сделал 25 февраля – на слеудюущий день после вынесения судебного приговора американскому продюсеру Харви Вайнштейну по делу о сексуальных домагательствах и изнасиловании.

Пласидо Доминго родился в 1941 году в Испании. Оперный певец является обладателем 12 премий «Грэмми» и двух наград «Эмми».