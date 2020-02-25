Жительница Новых Санжар: санаторий не подготовлен для приема эвакуированных из Китая

25.02.2020, 16:31, Новости дня

Диалог между жителями Новых Санжар и нацгвардией Украины не получился. Такое мнение высказала жительница поселка Ольга Писковая в прямом эфире программы "60 минут".

Жители поселка Новые Санжары в Полтавской области попытались не пропустить в санаторий "Нацгвардии" людей, эвакуированных из Китая из-за эпидемии коронавируса. Опасаясь, что новый вирус может выйти из-под контроля, они построили баррикады, а когда полиция разрушила заграждения, начали бросать камни в автобусы с эвакуированными.

По словам женщины, жители поселка вышли на улицы, чтобы выразить свое мнение: "Но против людей выставили полицию, нацгвардию и бронетранспортеры".

Она рассказала, что ситуация была очень страшной. "Народ испугался, ничего не объяснялось, — отметила украинка. — Мы боимся за своих детей".

По мнению Ольги Писковой, санаторий "Нацгвардии" не готов к приему людей для обсервации. "Там нет для этого никаких условий. Санаторий не подготовлен", — продолжила она.

Также женщина не исключила тот факт, что именно украинская полиция спровоцировала местное население на агрессивные действия. Она осудила людей, которые бросали камни в автобусы. "Люди вышли на баррикады для того, чтобы донести, что не все так прекрасно и безоблачно в этой ситуации", — заключила Писковая.

20 февраля в Полтавской области принимали эвакуированных граждан из китайского Уханя. В итоге в Новых Санжарах, где их разместили на карантин, вспыхнули массовые акции протеста, которые перешли в столкновения с силовиками. В настоящее время ситуация в населенном пункте нормализовалась.