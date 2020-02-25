Число пострадавших от наезда на карнавале в Германии увеличилось до 60

25.02.2020, 16:31, Новости дня

С 35 человек до шести десятков выросло число пострадавших от наезда автомобиля на карнавале в Фолькмарзене в 66 километрах от Гессена. Среди них 18 детей. 35 человек остаются в больницах.

29-летний житель города 24 февраля после 16 часов 30 минут по московскому времени на серебристом Mercedes направил свою машину в толпу участников карнавального шествия. Он проехал несколько десятков метров сквозь толпу, пока машина не остановилась. Водитель легковой машины был задержан. Его мотив неизвестен, но германская Генпрокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в покушении на убийство.

В момент задержания водитель машины выглядел так, словно находится под действием наркотиков и в тяжелом алкогольном опьянении. Полиция спасла водителя от самосуда толпы. Допрос водителя начнется после того, как он немного придет в себя после полученных травм.

Соседка задержанного за наезд на толпу мужчины вспомнила, что он пообещал ей, что скоро о нем напишут в газетах. Это свидетельствует о том, что действия злоумышленника могли быть не спонтанными, а продуманными заранее.