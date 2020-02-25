Ризатдинова показала тело в грязи Мертвого моря

25.02.2020, 16:30, Новости дня

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова разместила в Instagram снимки, сделанные во время отдыха в Израиле на Мертвом море. Спортсменка показала тело с нанесенной на него целебной грязью.

«25 км к востоку от Иерусалима и в 84 километрах от Тель-Авива у подножья лежит собрание вод, не имеющее подобного себе нигде на свете. Уровень его поверхности на 400 м ниже уровня мирового океана, а концентрация солей в нем в десять раз превышает обычную морскую. Впадина Мертвого моря – самое низкое место на Земле, оно содержит больше минералов, чем любой другой естественный водоем. Не только его вода уникальна, уникально все вокруг: толстый слой атмосферы задерживает значительный процент опасного ультрафиолетового излучения, воздух содержит больше живительного кислорода и успокаивающего человеческий организм брома, чем в любом другом месте на земном шаре. Никакая рыба не может существовать в его пересоленной воде. Оно пополняется водами реки Иордан и минеральных источников, напоминающих по своему составу эвианские и карлсбадские. В каждом литре воды Мертвого моря содержится 320 граммов солей и минералов» – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

25 км к востоку от Иерусалима и в 84 километрах от Тель-Авива у подножья лежит собрание вод, не имеющее подобного себе нигде на свете. Уровень его поверхности на 400 м ниже уровня мирового океана, а концентрация солей в нем в десять раз превышает обычную морскую. Впадина Мертвого моря — самое низкое место на земле, оно содержит больше минералов, чем любой другой естественный водоем. Не только его вода уникальна, уникально все вокруг: толстый слой атмосферы задерживает значительный процент опасного ультрафиолетового излучения, воздух содержит больше живительного кислорода и успокаивающего человеческий организм брома, чем в любом другом месте на земном шаре. Никакая рыба не может существовать в его пересоленной воде. Оно пополняется водами реки Иордан и минеральных источников, напоминающих по своему составу эвианские и карлсбадские. В каждом литре воды Мертвого моря содержится 320 граммов солей и минералов. * #deadsea

Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) 24 Фев 2020 в 9:49 PST

Анна Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Она бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).

В шестом сезоне шоу «Танцы со звездами» на «1+1» Ризатдинова и танцовщик Александр Прохоров заняли второе место.