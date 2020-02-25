За время обсервации в Новых Санжарах полиция составила 15 админпротоколов

25.02.2020, 16:30, Новости дня

С 20 февраля, когда в Новых Санжарах Полтавской области разместили эвакуированных из Китая украинцев, правоохранители составили на местных жителей 15 административных протоколов. Об этом 25 февраля во время брифинга в этом населенном пункте сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко. Трансляция велась на правительственном портале в Facebook.

«Национальная полиция направлена сейчас на то, чтобы формировать правовое сознание на территории в том числе поселка Новые Санжары. Сотрудники Национальной полиции и днем, и ночью осуществляют свою работу, и на протяжении всего времени, пока здесь происходит обсервация, составлено 15 административных протоколов. Из них, к сожалению, 4 – за пребывание в нетрезвом состоянии за рулем. До событий 20 февраля для людей было привычным садиться за руль в нетрезвом состоянии, этой привычки новосанжарцы, как и жители Полтавской области, будут постепенно, но быстро избавляться», – сказал Варченко.

Он добавил, что сегодня в суд правоохранители направили ходатайство об избрании меры пресечения в отношении участников столкновений 20 февраля. Пять человек подозревают в организации массовых беспорядков, еще одного насилии в отношении работника правоохранительного органа.

Украина 20 февраля эвакуировала из Китая 45 украинцев и 27 иностранцев. Их поместили на обсервацию в медцентр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», где они проведут 14 дней.

Эвакуация проходила на фоне протестов в Новых Санжарах и столкновений местных жителей с силовиками. Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, 77 658 человек заболели. По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 февраля, за пределами Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания в 29 странах, 23 человека скончались.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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