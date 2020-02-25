На «Камазе» могут ввести неполную рабочую неделю из-за коронавируса

25.02.2020, 16:30, Новости дня

«Камаз» с конца апреля может перейти на неполную рабочую неделю из-за перебоев с поставками из Китая, об этом сообщило корпоративное издание завода.

«На «Камазе» издан приказ о возможном объявлении режима неполной рабочей недели. Приказ издан с целью подстраховки, на случай возможных перебоев в поставках ряда комплектующих. Подобные приказы призваны помочь избежать незапланированных простоев производства с целью экономии средств компании», – цитирует ТАСС сообщение издания.

Отмечается, что неполная рабочая неделя может быть введена с 20 апреля.

В январе сообщалось, что на «Камазе» собираются скорректировать производственные планы с марта, если распространение коронавируса в Китае и в других странах-производителях комплектующих продолжится.



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