РФ впервые с 2012 года назначила постоянного торгового представителя в Украине

25.02.2020, 16:30, Новости дня

Впервые за восемь лет в Киеве будет работать постоянный торговый представитель Российской Федерации. Им стал Андрей Бабко, распоряжение правительства о его назначении размещено на официальном портале правовой информации РФ.

Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным 18 февраля.

Ранее Бабко занимал должность российского торгпреда в Армении.

Должность торгового представителя РФ в Украине оставалась вакантной с 2012 года, когда Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгпреда исполнял Сергей Соломин.

Товарооборот между Украиной и Россией с 2013-го по 2019 год упал с 33% до 7,7%, отмечал пятый президент Украины Петр Порошенко.

С ноября 2016 года обязанности временного поверенного в делах РФ в Украине выполняет Александр Лукашик. Последнего посла Михаила Зурабова уволили с должности 28 июля 2016 года.

Украина отозвала своего посла в Российской Федерации Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ является Руслан Нимчинский.

Экс-замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в августе 2016 года заявила, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

В феврале 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва готова обменяться с Украиной послами.