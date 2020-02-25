РФ впервые с 2012 года назначила постоянного торгового представителя в Украине

25.02.2020, 16:30, Новости дня

Впервые за восемь лет в Киеве будет работать постоянный торговый представитель Российской Федерации. Им стал Андрей Бабко, распоряжение правительства о его назначении размещено на официальном портале правовой информации РФ.

Документ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным 18 февраля.

Ранее Бабко занимал должность российского торгпреда в Армении.

Должность торгового представителя РФ в Украине оставалась вакантной с 2012 года, когда Сергей Иванов вышел на пенсию. С тех пор обязанности торгпреда исполнял Сергей Соломин.

Товарооборот между Украиной и Россией с 2013-го по 2019 год упал с 33% до 7,7%, отмечал пятый президент Украины Петр Порошенко.

С ноября 2016 года обязанности временного поверенного в делах РФ в Украине выполняет Александр Лукашик. Последнего посла Михаила Зурабова уволили с должности 28 июля 2016 года.

Украина отозвала своего посла в Российской Федерации Владимира Ельченко в марте 2014 года. С 2015 года временным поверенным в делах Украины в РФ является Руслан Нимчинский.

Экс-замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в августе 2016 года заявила, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

В феврале 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Москва готова обменяться с Украиной послами.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Под американские санкции попали несколько российских предприятий

06.02 / Лавров начнет турне по странам Латинской Америки с посещения Кубы

12.02 / Китай сохраняет свою цель роста ВВП, несмотря на воздействие коронавируса

25.02 / Украинских рыбаков, задержанных ФСБ в Азовском море, освободили. Они возвращаются домой

01.01 / Хорватия приступила к исполнению обязанностей председателя Совета Евросоюза

14.01 / Политика: НАТО нечем прикрыть Европу от новейшей российской ракеты

02.02 / Общество: Коронавирус усилился птичьим гриппом

22.01 / Названы сроки подготовки проекта модернизации станций СПРН РФ

17.02 / Решение суда по «Корвалолу» в пользу «Фармака» будет правомерным – выводы газеты «Юридическая практика»

31.01 / Роскомнадзор завел дело на Facebook и Twitter за непредоставление данных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика