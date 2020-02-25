Врача скорой помощи госпитализировали после помощи пациенту со СПИДом

25.02.2020, 16:30, Новости дня

В Златоусте (Челябинская область) сотрудницу скорой помощи госпитализировали после того, как она пыталась оказать помощь ВИЧ-инфицированному человеку.

Депутат областного парламента Ольга Мухометьярова рассказала, что к ней обратилась мама 23-летней девушки-фельдшера. По словам чиновницы, инцидент произошел в понедельник, 24 февраля. Бригаде скорой помощи поступил вызов об избитом мужчине. Медики отправились на место происшествия. Открытых ран у пострадавшего не было, при этом на его голове имелась гематома, которая лопнула во время оказания мужчине помощи, а кровь попала на лицо девушки, в том числе в глаза. При этом пациент сообщил, что является ВИЧ-инфицированным на стадии СПИДа.

По словам Мухометьяровой, сотруднице скорой помощи обработали слизистую глаза, но не дали необходимого лекарства для профилактики вируса, поскольку его не было.

В настоящее время врача отправили в областной Центр СПИДа, где окажут необходимую помощь, сообщает "Интерфакс".

По словам специалистов, после контакта с ВИЧ-инфицированным необходимо как можно скорее начать прием необходимых препаратов. Желательно это сделать в первые два часа инцидента, но не позднее 72 часов.

В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что сотрудница скорой помощи как минимум в течение месяца пробудет под наблюдением врачей областного центра СПИДа и получит нужные лекарства. Кроме того, по данной ситуации в Златоусте будет проведена внеплановая проверка.