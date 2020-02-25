Спектакль с участием российского актера отменен в Харькове

25.02.2020, 16:26, Новости дня

В Харькове отменили спектакль «Последний этаж» с участием российского актера Михаила Полицеймако из-за его выступлений в Крыму.

Об отмене спектакля говорится в сообщении на сайте продажи билетов. Спектакль должен был пройти на сцене Дворца студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

По данным агентства УНИАН, спектакль с Полицеймако планировался в Харькове, Киеве и других крупных города Украины.

Актер входит в список не въездных на территорию Украины россиян из-за его поездок в Крым. Он привозил на полуостров спектакли в 2015 и 2017 годах. Также актер внесен в базу «Миротворца».

Ранее сообщалось, что на Украине активисты угрожали сорвать спектакль «Идея фикс» с российским актером Маратом Башаровым.